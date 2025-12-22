Пленный украинский военнослужащий Виталий Набережный заявил, что командование ВСУ не давало приказа выводить окруженных солдат из Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР, даже когда погодные условия позволяли это сделать. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на видеоролик, обнародованном Минобороны России.

Набережный отметил, что, убедившись в окружении, принял решение сдаться, так как украинские командиры не предпринимали никаких действий. Солдаты просили разрешения выйти самостоятельно, особенно в условиях тумана, но получили указание ожидать «птичку» (беспилотник), которая должна была их вывести.

Он также рассказал, что при приближении российских войск стрелял по деревьям, после чего военнослужащие РФ предложили ему и его сослуживцам сдаться, и они приняли это предложение.

Пленный добавил, что оказался в украинских войсках обманом и пожаловался на скудное снабжение: из медикаментов у него был только парацетамол, а еду — банку тушенки на двоих на несколько дней.

19 декабря в ходе итоговой конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска взяли Димитров в окружение и контролируют 50% территории города. По его словам, ВСУ не получили команду на сложение оружия и пытаются выйти из окружения маленькими группами.

Ранее стало известно, что ВСУ отправляют на бойню в Димитров поваров и санитаров.