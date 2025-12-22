На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фигурист Игнатов разочаровался в результатах чемпионата России

Фигурист Игнатов о результатах ЧР: столько усилий ушли в никуда
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Фигурист Макар Игнатов в своем Telegram-канале признался, что разочарован результатами на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Не так я планировал закончить этот год в соревновательном плане. Очень обидно и больно, что столько усилий, к сожалению, ушли в никуда. Не только моих, но и тех людей, кто со мной рядом. Это в первую очередь моя любимая жена Саша, которая в тяжелые моменты подготовки всегда старалась взять большую часть обязанностей на себя. Я сделаю все, чтобы вернуться сильнее», — написал Игнатов.

Супруг Александры Трусовой Макар Игнатов по итогу двух прокатов набрал 238,47 балла и занял 13-е место.

Победу в мужском одиночном катании на чемпионате России в Санкт-Петербурге одержал Петр Гуменник. За два проката короткой и произвольной программы он получил 304,95 балла и занял первое место. Второе место занял Евгений Семененко, заработав 296,80 балла. Третьим стал Марк Кондратюк с 281.08 балла.

25-летний Игнатов является серебряным призером чемпионата России 2021 года и двукратным победителем Финала Кубка России.

Ранее чемпион мира Галлямов снял свою серебряную медаль на награждении ЧР.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами