Фигурист Игнатов разочаровался в результатах чемпионата России

Фигурист Макар Игнатов в своем Telegram-канале признался, что разочарован результатами на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Не так я планировал закончить этот год в соревновательном плане. Очень обидно и больно, что столько усилий, к сожалению, ушли в никуда. Не только моих, но и тех людей, кто со мной рядом. Это в первую очередь моя любимая жена Саша, которая в тяжелые моменты подготовки всегда старалась взять большую часть обязанностей на себя. Я сделаю все, чтобы вернуться сильнее», — написал Игнатов.

Супруг Александры Трусовой Макар Игнатов по итогу двух прокатов набрал 238,47 балла и занял 13-е место.

Победу в мужском одиночном катании на чемпионате России в Санкт-Петербурге одержал Петр Гуменник. За два проката короткой и произвольной программы он получил 304,95 балла и занял первое место. Второе место занял Евгений Семененко, заработав 296,80 балла. Третьим стал Марк Кондратюк с 281.08 балла.

25-летний Игнатов является серебряным призером чемпионата России 2021 года и двукратным победителем Финала Кубка России.

Ранее чемпион мира Галлямов снял свою серебряную медаль на награждении ЧР.