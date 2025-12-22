Во Франции раскрыли новые подробности ограбления Лувра

BFMTV: из Лувра похитили более 8 тысяч алмазов и 200 жемчужин

Более 8 тысяч алмазов и 200 жемчужин похитили из Лувра в результате ограбления. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные расследования.

«В общей сложности на тот момент у грабителей было 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин, которыми были украшены восемь драгоценностей, которые им удалось унести», — говорится в публикации.

19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге. Часть украденных в Лувре драгоценностей пытались продать через даркнет.

В ноябре издание Le Monde писало, что проверка безопасности Лувра показала уязвимые точки музея еще в 2018 году.

Ранее Лувр объявил конкурс на работы по повышению безопасности.