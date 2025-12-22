Генерал Фанил Сарваров погиб в результате взрыва в Москве, возбуждено дело

СК: в Москве возбудили дело об убийстве после взрыва машины генерала Сарварова

В Москве в результате взрыва автомобиля погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров — начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой привели в действие взрывное устройство, которое установили под днищем автомобиля. В результате полученных травм он скончался.

Дело возбудили по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом) и статье 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

По поручению председателя Следственного комитета в расследование включены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата. Продолжается осмотр места происшествия, назначаются судебно-медицинская и взрывотехническая экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы, а также изучаются материалы с камер видеонаблюдения.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, включая возможность причастности к организации преступления украинских спецслужб.

Сарварову в 2024 году указом президента было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

Он родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области (ныне — Пермского края). В 1990-м окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской автономной ССР, затем — Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р.Я.Малиновского и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил. Сарваров был участником боевых действий в Чечне, Осетии, Сирии и на Украине.

Ранее в Белгороде военный взорвал гранату в квартире.