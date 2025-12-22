На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Начальника полиции Магнитогорска отстранили от службы после задержания

Главу УМВД Магнитогорска Козицына временно отстранили из-за дела о гостайне
ЦОС ФСБ РФ

Начальника Управления МВД России по Магнитогорску Константина Козицына, задержанного по подозрению в разглашении гостайны, временно отстранили от служебных обязанностей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что в связи с инцидентом назначена служебная проверка. В случае подтверждения вины Козицын будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законом.

Утром 22 декабря источник портала «74.ru» сообщил о задержании полковника полиции. Его подозревают также в лоббировании интересов частной компании. В рамках расследования проводятся обыски как на рабочем месте Козицына, так и по месту его жительства.

Следствие полагает, что Козицын передал сведения, относящиеся к гостайне, представителю коммерческой структуры, не имевшему допуска к таким данным. По данному факту возбуждено уголовное дело. Действия фигуранта квалифицированы по части 1 статьи 283 УК РФ, предусматривающей наказание от четырех месяцев ареста до четырех лет лишения свободы.

Ранее экс-сотрудника нижегородского ГУ МЧС признали виновным в разглашении гостайны.

