В Саратове подростку разорвало руку петардой

В Саратове спасли подростка, пострадавшего от взрыва петарды
InfinitumProdux/Shutterstock/FOTODOM

В Саратове подросток получил тяжелые травмы из-за взрыва петарды, мальчику едва не оторвало кисть. Об этом сообщает пресс-служба Саратовской областной детской клинической больницы.

Несовершеннолетний подобрал во дворе петарду, хлопушка взорвалась у мальчика в руке. Подросток получил серьезную травму кисти. Пострадавшего экстренно госпитализировали, его состояние медики оценили как тяжелое.

Несколько часов травматологи оперировали ребенку руку. Хирургическое вмешательство завершилось успешно — медикам удалось сохранить подростку кисть. Мальчик находится под наблюдением врачей, ему предстоит длительный период реабилитации.

До этого на востоке Москвы в руках 12-летнего подростка взорвалась петарда. Школьник получил ожог третьей степени и травму в области верхних конечностей и груди. Мальчика госпитализировали.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, бросавшего петарды из окна в прохожих.

