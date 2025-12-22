Прокуратура начала проверку после возгорания электрички в Электрогорске

Прокуратура начала проверку из-за возгорания вагона электропоезда в Подмосковье

По факту возгорания электропоезда на станции Электрогорск в Подмосковье началась проверка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, требований пожарной безопасности проводит Восточная транспортная прокуратура. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, возгорание произошло в четвертом вагоне поезда 6891 по причине обрыва контактной сети.

До этого сообщалось, что пожар произошел в электричке, направлявшейся в сторону Москвы. Кадры с горящим вагоном опубликовал Telegram-канал «112».

По информации канала, инцидент произошел в Электрогорске в момент отправления поезда. Все пассажиры были эвакуированы, о пострадавших не сообщается. Поезд отогнали на сторонние пути.

