На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура начала проверку после возгорания электрички в Электрогорске

Прокуратура начала проверку из-за возгорания вагона электропоезда в Подмосковье
true
true
true

По факту возгорания электропоезда на станции Электрогорск в Подмосковье началась проверка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, требований пожарной безопасности проводит Восточная транспортная прокуратура. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, возгорание произошло в четвертом вагоне поезда 6891 по причине обрыва контактной сети.

До этого сообщалось, что пожар произошел в электричке, направлявшейся в сторону Москвы. Кадры с горящим вагоном опубликовал Telegram-канал «112».

По информации канала, инцидент произошел в Электрогорске в момент отправления поезда. Все пассажиры были эвакуированы, о пострадавших не сообщается. Поезд отогнали на сторонние пути.

Ранее в Москве взорвался автомобиль на парковке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами