Бари Алибасову запретили пить алкоголь в Новый год

Mash: продюсеру Алибасову запретили спиртное из-за язвы желудка
true
true
true
close
alibasov_nana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсеру группы «На-На» Бари Алибасову запретили употреблять спиртное на Новый год. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, 78-летний продюсер недавно пожаловался врачам на сильные боли в животе.

Уже несколько лет Алибасов лечит язву желудка, но сейчас состояние ухудшилось: утверждается боли усиливаются при приеме пищи, также продюсер страдает от изжоги изжога. Врачи назначили Алибасову диету и запретили пить алкоголь под угрозой желудочного кровотечения.

4 июня 2019 года Алибасов был госпитализирован с ожогами пищевода четвертой степени. Тогда выяснилось, что он перепутал жидкость для очистки труб с соком. После инцидента сын Алибасова признавался, что боится за психическое здоровье отца. Позже сын Бари Алибасова рассказал, что благодаря истории с выпитым средством семья продюсера заработала около 20 млн рублей. Кроме того, по словам сына, перепутать жидкости Алибасов мог из-за конфликтов в отношениях с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Ранее сообщалось, что налоговая ликвидирует бизнес сына Бари Алибасова.

