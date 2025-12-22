Экс-игрок «Спартака» заявил, что тренером клуба должен стать россиянин

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров заявил, что роль главного тренера клуба должен занять российский наставник. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Романов начал хорошо, были победы в двух дерби. Нужно смотреть, какой вектор выберет руководство клуба. Будут ли рассчитывать на русского тренера или иностранца. На данный момент, когда нет еврокубков — время воспитывать русскую молодежь и давать шанс русским тренерам», — сказал Комбаров.

После увольнения с поста главного тренера команды Деяна Станковича, исполняющим обязанности стал Вадим Романов, у которого нет лицензии Pro, которая дает право руководить командой Российской премьер-лиги.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение со Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее экс-футболист сборной России заявил, что РПЛ отстает от Европы на полвека.