Финский политик Мема: Макрон попал в сложную ситуацию после заявления о Путине

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в сложном положении после заявления о возможном возобновлении диалога с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в своем аккаунте на платформе X написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Коалиция желающих» снова примет Макрона после этого? Интересное развитие событий», — отметил политик.

19 декабря французский лидер заявил, что для Европы может быть было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ. При этом, по мнению Макрона, соответствующие контакты должны происходить согласованно и в условиях полной прозрачности. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов к диалогу с французским коллегой.

21 декабря газета Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец написала, что администрация Макрона в ближайшее время определит оптимальный формат для восстановления диалога с Москвой. Также журналисты обратили внимание, что Париж «приветствовал» готовность Путина к переговорам, и уточнили, что диалог будет вестись «в полной прозрачности».

Ранее в МИД России высказались о возможности контактов с президентом Франции.