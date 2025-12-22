На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В СК допустили, что за убийством генерала Сарварова в Москве может стоять Киев

Фото очевидца/«Газета.Ru»

Украинские специальные службы могут стоять за убийством в Москве начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Фанила Сарварова. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, заявление которой опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По ее словам, сотрудники СК в настоящее время отрабатывают различные версии произошедшего.

«Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами», — подчеркнула Петренко.

Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве сработало взрывное устройство, которое было установлено под днищем автомобиля. В результате находившийся в машине генерал-лейтенант Фанил Сарваров получил тяжелые ранения, его спасти не удалось.

На фоне случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В прокуратуре российской столицы заявили, что сотрудники надзорного ведомства взяли на контроль расследование обстоятельств дела со взрывом автомобиля.

Ранее в Москве за один день взорвались два автомобиля.

