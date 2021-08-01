В НАСА рассказали, сколько оборотов сделала МКС из-за сбоя в «Науке»

Руководитель полетов НАСА Зебулон Сковилл рассказал в Twitter, что случилось с Международной космической станцией (МКС) после самопроизвольного включения двигателей на российской модуле «Наука».
«Было совершено почти 1,5 оборота в одну сторону, затем 0,5 оборота (в обратную сторону — прим. ред.) для возврата», — написал Сковилл.
Он добавил, что практически все ращение проходило по тангажу.
Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС 29 июля. Стыковка прошла в автоматическом режиме, процесс контролировали специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа станции.
Затем произошло незапланированное включение двигателей модуля, что привело к изменению ориентации МКС.
После этого сообщалось, что «Роскосмос» не планирует создавать комиссию по расследованию инцидента, назвав произошедшее штатной ситуацией.