Исследование: выбросы углекислого газа трех американцев могут убить человека

Ученые из Института Земли Колумбийского университета выяснили, что образ жизни трех жителей США создает достаточно выбросов углекислого газа в атмосферу, чтобы убить одного человека. Об этом сообщает The Guardian.

Исследование основывается на понятии «социальная стоимость углерода». Это денежная сумма, рассчитанная на основе ущерба, нанесенного каждой тонной выбросов углекислого газа, путем определения ожидаемого числа погибших от выбросов, вызывающих климатический кризис.

Анализ выполнен на нескольких исследованиях организаций общественного здравоохранения США. Специалисты сделали вывод, что каждые 4 434 тонны выбросов CO2, выбрасываемых в атмосферу сверх уровня по итогам 2020 года, приводят к преждевременной гибели одного человека от повышения температуры на Земле. Этот дополнительный выброс CO2 эквивалентен текущим выбросам 3,5 американцев за всю их жизнь.

В исследовании отмечается, в то время, чтобы убить одного человека углекислого газа потребуется 3,5 человека, то, чтобы это сделать бразильцам нужно 25 человек, а нигерийцам – 146.

Ранее стало известно, то суборбитальные полеты Безоса и Брэнсона обещают бурный рост рынка туристических космических полетов. Ученые встревожены — они считают, что это нанесет новый удар по климату и атмосфере.