Опубликовано видео, на котором двухголовая змея поедает двух мышей

Американский заводчик рептилий Брайан Барчик поделился в Instagram видео, на котором двухголовая змея одновременно ест двух мышей — по одной каждой головой.

Бицефалия — редкое явление, которое возникает при неполном разделении эмбриона. Бен и Джерри — сиамские близнецы вида Lampropeltis californiae семейства ужеобразных. Они не ядовиты, питаются грызунами, ящерицами и змеями. Всего известно около 10 тыс. случаев появления двухголовых змей.

Бена и Джерри Барчик выкупил у друга. Ему понадобилось полтора года, чтобы выпросить в свою коллекцию такой редкий экземпляр. Сейчас Бену и Джерри 4,5 года.

«99,9% двухголовых животных не доживают до своего первого дня рождения, но если это все же происходит, как в случае с Беном и Джерри, то обычно они живут полной жизнью, — рассказал Барчик. — Мы ожидаем, что они проживут 20-25 лет».

Хотя во время кормления каждая голова поглощает пищу отдельно, пищеварительная система у Бена и Джерри общая. Поэтому Барчик кормит их детенышами мышей — иначе змея будет переедать.