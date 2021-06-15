В половине косметики обнаружены вызывающие рак вещества

Международная команда исследователей обнаружила, что более чем в половине изученных образцов косметики уровень содержания пер- и полифторалкильных веществ (PFAS) значительно превышает норму. Многие из этих веществ вызывают различные заболевания, в том числе рак. Свои выводы исследователи представили в журнале Environmental Science & Technology Letters.

Ученые из Университета Нотр-Дам совместно с коллегами из Индианского и Торонтского университетов, а также Швейцарской высшей технической школы Цюриха протестировали 231 образец косметики, купленный в США и Канаде — в том числе тональные кремы, водостойкие туши и жидкие губные помады. Высокий уровень содержания фтора —маркера вероятного наличия PFAS — был обнаружен в 63% первых, 47% вторых и 55% третьих.

29 продуктов с высоким содержания фтора подверглись дальнейшему тестированию. В них нашли от 4 до 13 PFAS, о наличии этих веществ сообщала наклейка только на одном из них.

«Эти результаты вызывают особенное опасение, если принять во внимание риск воздействия на потребителя вкупе с размером и размахом многомиллионной индустрии, обеспечивающей этими продуктами миллионы. Риск есть для каждого — это продукты, которые используются на глазах и лице. Они могут впитаться через кожу или слезно-носовой проток, попасть в дыхательные пути или быть съеденными. PFAS —стойкие химикаты, когда они попадают в кровоток, они остаются там и накапливаются», — подчеркнул ведущий автор исследования, профессор Грэм Писли.

Ранее PFAS обнаруживали в антипригарной посуде и упаковке фастфуда. Ряд исследований связали некоторые из этих веществ с риском развития рака почек и рака яичек, гипертонией и заболеваниями щитовидной железы.