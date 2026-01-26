Размер шрифта
Вирусолог оценила риск попадания вируса Нипах в Россию

Врач Компанец: вирус Нипах может попасть в Россию в инкубационный период
Риск попадания вируса Нипах на территорию России есть, если турист приедет в страну в инкубационный период. Об этом РИА Новости заявила кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

«Если человек заболел в Индии, например, за день или два до возвращения, он еще чувствует себя неплохо и в самолете еще может чувствовать себя неплохо, а потом, когда домой прилетит, у него вдруг поднимется температура. Вот таким образом инфекцию можно завезти на территорию России», — сказала специалист.

Компанец добавила, что регистрируемые случаи завозной инфекции свидетельствуют о подобном распространении вируса. Вирусолог отметила, что инкубационный период может длиться два-три дня, из-за чего симптомы могут не проявляться даже в аэропорту.

Вблизи индийского города Калькутта зафиксировали распространение вируса Нипах. Заболели уже пять человек, около ста находятся на карантине. Препаратов или вакцин для лечения заболевших на данный момент нет. Стоит ли опасаться россиянам этого вируса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МГУ рассказали, какие животные переносят вирус Нипах.
 
