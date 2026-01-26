Размер шрифта
Общество

В Домодедово рассказали о задержке рейсов из-за сбоя системы Leonardo

В Домодедово задержали один рейс из-за сбоя системы Leonardo
Из-за сбоя системы Leonardo в аэропорту Домодедово регистрация пассажиров производилась вручную, был задержан только один рейс. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«В 17:13 работа системы была восстановлена. Регистрация пассажиров на рейсы проводилась вручную, благодаря этому удалось избежать задержек вылета рейсов. Всего в аэропорту по данной причине был задержан один рейс», — сказали там.

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo днем 26 января. В связи со сбоем были временно ограничены оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании, включая сайт, контакт-центр и агентства. О проблемах также заявили в «Победе», «Ямале», «Уральских авиалиния», Azur Air.

Позднее Минтранс РФ уточнил, что временный сбой отразился на расписании полетов, есть отмены рейсов. При этом работа системы была восстановлена.

Ранее в Росавиации высказались о массовых задержках рейсов по всей России.
 
