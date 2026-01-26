Размер шрифта
Общество

Волонтеры спасли мужчину, который едва не замерз ночью на трассе под Челябинском

«КП»: в Челябинской области мужчина сбежал из больницы и едва не замерз на трассе
Александр Кряжев/РИА Новости

В Челябинской области помогли мужчине, который сбежал из больницы и оказался ночью на трассе. Об этом kp.ru рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Эта история произошла в канун Нового года на трассе, ведущей из Златоуста в Челябинск. Волонтеры, Ксения с позывным «Егоза» и Антон с позывным «Завгар», патрулировали окрестности и заметили на пустой дороге пьяного мужчину в возрасте.

Оказалось, что он сбежал из больницы, а теперь направляется в Сатку. Мужчина собирался пройти почти 50 км по ночной зимней дороге и сначала отказался от помощи, заявив, что сам доберется до дома, но затем, увидев возвращавшихся с заправки волонтеров, попросил подвезти его.

«Как мы поняли, он лежал в местной травматологии, но сбежал в магазин. Так и оказался на улице», — рассказывает Ксения.

Она и ее напарник обратились к старшему патруля с позывным «Салман», который рекомендовал вернуться в больницу, но мужчина наотрез отказался.

«Замерзший, еле живой. Что делать? <...> Не оставлять же человека на трассе! В итоге увезли его домой в Сатку», — вспоминает волонтер.

Как сообщается, Антон и Ксения вернулись домой к четырем часам утра, проехав за ночь 211 километров.

Ранее в Карелии волонтеры спасли 70-летнего мужчину, которого родные выгнали из дома.
 
