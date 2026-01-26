Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дроном-камикадзе машину скорой медицинской помощи в селе Чуровичи Климовского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших. Автомобиль поврежден осколками. На месте работают специалисты оперативных и экстренных служб.

Богомаз отметил, что «украинские террористы показывают свое истинное лицо», когда на мировой арене идут переговоры по урегулированию конфликта.

25 января губернатор сообщил, что ВСУ ночью совершили комбинированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. По его словам, средства противовоздушной обороны уничтожили 18 реактивных беспилотников и снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские войска на фоне переговоров по урегулированию конфликта в Абу-Даби «осознанно и бесчеловечно совершили террористический акт», атаковав автомобиль скорой помощи в Херсонской области.

Ранее глава Запорожской области рассказал о «циничной» атаке ВСУ на скорую помощь.