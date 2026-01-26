Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Брянской области

Богомаз: дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в брянском селе Чуровичи
Andrii Marienko/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дроном-камикадзе машину скорой медицинской помощи в селе Чуровичи Климовского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших. Автомобиль поврежден осколками. На месте работают специалисты оперативных и экстренных служб.

Богомаз отметил, что «украинские террористы показывают свое истинное лицо», когда на мировой арене идут переговоры по урегулированию конфликта.

25 января губернатор сообщил, что ВСУ ночью совершили комбинированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. По его словам, средства противовоздушной обороны уничтожили 18 реактивных беспилотников и снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские войска на фоне переговоров по урегулированию конфликта в Абу-Даби «осознанно и бесчеловечно совершили террористический акт», атаковав автомобиль скорой помощи в Херсонской области.

Ранее глава Запорожской области рассказал о «циничной» атаке ВСУ на скорую помощь.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!