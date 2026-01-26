Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Кабмин расширит список болезней, на которые будут обследовать трудовых мигрантов

Яровая рассказала о перечне заболеваний, на которые проверяют мигрантов
Watchara Chuenchomnoi/Shutterstock/FOTODOM

Правительство России намерено расширить перечень инфекционных заболеваний, на которые будут проверять трудовых мигрантов, прибывающих в страну. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая по итогам встречи думской фракции «Единая Россия» с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости.

«Мы договорились о том, что правительство подготовит качественные подзаконные нормативные акты и расширит перечень инфекционных заболеваний, по которым будут проводиться обязательные исследования для иностранных лиц, которые планируют осуществлять трудовую деятельность», — сказала Яровая.

До этого стало известно, что в Госдуму внесен законопроект по противодействию нелегальной миграции и защите здоровья граждан России.

Уточняется, что мигрантов хотят обязать проходить медицинское освидетельствование в течение 30 дней с момента въезда на территорию РФ. Кроме того, медорганизации, по задумке авторов, будут обязаны информировать МВД и Роспотребнадзор об опасных заболеваниях у иностранцев для оперативной высылки с территории РФ.

Ранее в ЛДПР предложили «привязать» мигрантов к работодателю на год.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!