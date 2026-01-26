Кабмин расширит список болезней, на которые будут обследовать трудовых мигрантов

Яровая рассказала о перечне заболеваний, на которые проверяют мигрантов

Правительство России намерено расширить перечень инфекционных заболеваний, на которые будут проверять трудовых мигрантов, прибывающих в страну. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая по итогам встречи думской фракции «Единая Россия» с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости.

«Мы договорились о том, что правительство подготовит качественные подзаконные нормативные акты и расширит перечень инфекционных заболеваний, по которым будут проводиться обязательные исследования для иностранных лиц, которые планируют осуществлять трудовую деятельность», — сказала Яровая.

До этого стало известно, что в Госдуму внесен законопроект по противодействию нелегальной миграции и защите здоровья граждан России.

Уточняется, что мигрантов хотят обязать проходить медицинское освидетельствование в течение 30 дней с момента въезда на территорию РФ. Кроме того, медорганизации, по задумке авторов, будут обязаны информировать МВД и Роспотребнадзор об опасных заболеваниях у иностранцев для оперативной высылки с территории РФ.

Ранее в ЛДПР предложили «привязать» мигрантов к работодателю на год.