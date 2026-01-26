«Россия — управляемая угроза»: как США изменили стратегию по обороне

Пентагон обнародовал новую Стратегию национальной обороны, в которой защита собственной территории и сдерживание Китая являются главным приоритетом. Россия, полагают в Вашингтоне, в обозримом будущем станет «постоянной, но управляемой» угрозой для членов НАТО в Восточной Европе. В основных положениях документа разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Публикация Стратегии национальной обороны (National Defense Strategy, NDS) состоялась всего через несколько недель после того, как Белый дом обнародовал в декабре 2025 года свою Стратегию национальной безопасности (National Security Strategy, NSS), традиционно выходящую перед NDS.

Наблюдатели обратили внимание на явные политические различия между Стратегией национальной обороны образца 2022 года и новой версией NDS. Например, словосочетание «президент Байден» встречается в старом документе всего дважды, а «президент Трамп» в издании 2026 года — 47 раз, несмотря на существенно меньший объем документа.

Доктрина Монро

Четыре главных приоритета Пентагона, как указано в Стратегии национальной обороны, таковы:

— Защита США.

— Сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе «с помощью силы, а не конфронтации».

— Более эффективное распределение бремени оборонных расходов с союзниками и партнерами США.

— «Перезагрузка» оборонно-промышленной базы США.

«После многих лет забвения Соединенные Штаты восстановят военное господство в Западном полушарии. Мы будем использовать это для защиты нашей родины и доступа к ключевым территориям по всему региону, мы также лишим противника возможности размещать силы или другие угрожающие возможности в нашем полушарии», — заявил министр обороны Пит Хегсет на оборонном форуме президентского фонда имени Рональда Рейгана в декабре 2025 года в своей речи, которая во многом предвосхищала будущую Стратегию национальной обороны.

«Прошлые администрации увековечивали веру в то, что доктрина Монро (Доктрина Монро — это набор внешнеполитических принципов, в основе которых лежит представление о Западном полушарии как о сфере исключительных интересов США. Впервые сформулирована в 1823 году пятым президентом США Джеймсом Монро) утратила силу. Они были неправы. Доктрина Монро действует, и она сильнее, чем когда-либо», — добавил Хегсет.

В Стратегии 2026 года упоминаются усилия Трампа по созданию «Золотого купола», системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а также «надежные и современные» средства ядерного сдерживания в качестве ключевых элементов этого документа. В ней также подчеркивается новая интерпретация Трампом доктрины Монро в терминах, которые могут заставить нервничать региональных партнеров.

«Мы гарантируем военным и коммерческим силам США доступ к ключевым территориям, особенно к Панамскому каналу, заливу Америки и Гренландии », — говорится в NDS 2026.

Китай — на втором месте

В Стратегии национальной обороны образца 2018 года, опубликованной еще первой администрацией Трампа, Китай назван главным соперником в эпоху «соперничества великих держав».

В NDS-2022, опубликованной при Байдене, Пекин обозначен как «опережающий вызов» для США.

В NDS 2026 сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе — это второй приоритет (после защиты территории США) , при этом отмечается, что Пентагон планирует сосредоточиться на поддержке стратегической стабильности, устранении конфликтов и деэскалации «в более широком плане».

«Президент Дональд Трамп ясно выразил свое стремление к достойному миру в Индо-Тихоокеанском регионе, где торговля ведется открыто и справедливо, мы все можем процветать, а наши интересы уважаются. Пентагон стремится донести это видение и намерения до китайских властей, а также продемонстрировать своим поведением искреннее желание США достичь и поддерживать такое мирное и процветающее будущее», — говорится в стратегии.

Тем не менее США по-прежнему будут стремиться «создавать, размещать и поддерживать мощную систему обороны вдоль Первой цепи островов» (Первая островная цепь включает Японию, Тайвань, Филиппины, Индонезию и отчасти Южную Корею — союзников или партнеров США).

«Мы также будем тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами в регионе, чтобы стимулировать их и дать им возможность делать больше для нашей коллективной обороны... Мы ясно дадим понять, что любая попытка агрессии против интересов США потерпит неудачу и, следовательно, ее вообще не стоит предпринимать», — отмечается в документе.

Интересно, что отдельно Тайвань в документе нигде не упоминается.

А что Россия?

Третий приоритет NDS 2026 — более широкое распределение бремени оборонных расходов с партнерами и союзниками США . Пентагон ожидает, что другие страны возьмут на себя главную ответственность в своих географических регионах, что позволит США переориентироваться на другие направления.

«Наши союзники по НАТО имеют все возможности для того, чтобы взять на себя основную ответственность за оборону Европы при критической, но более ограниченной поддержке США», — говорится в Стратегии.

Россия же названа «постоянной, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО» в обозримом будущем . Пентагон утверждает, что «европейские страны НАТО значительно превосходят Россию по масштабам экономики, численности населения и, следовательно, по скрытому военному потенциалу».

В NDS-2026 подробно доказывается, что Европа должна быть в состоянии легко сокрушить Россию, даже приводится график, показывающий, что экономики стран Старого света сопоставимы с экономикой России. Утверждается, что «Москва не в том положении, чтобы претендовать на европейскую гегемонию».

При этом Пентагон признает, что Россия «сохраняет значительные резервы военной и промышленной мощи» . Также отмечается, что Москва «обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, который она продолжает модернизировать и диверсифицировать».

Какие выводы сделать России?

Самое главное в оборонной стратегии США образца 2026 года, пожалуй, следующее — у кого больше дивизий, за тем и конечное слово в любых геополитических спорах. Причем под дивизиями в данном случае следует понимать не какие-либо структуры армии и флота, а финансовые, экономические, технологические и, наконец, чисто военные возможности государства.

По сути дела, новая стратегия — это своеобразное отражение основного закона войны , а именно: зависимости хода и исхода войны от соотношения совокупной военной мощи противоборствующих сторон, а также степени реализации государством боевого, военно-экономического, морально-политического, научно-технического и других потенциалов, в совокупности составляющих военную мощь державы.

И хотя в настоящее время США не ведут военных действий, но практически все положения основного закона войны действуют для Вашингтона и в мирное время. Словом, утром дивизии, а уже днем новый мировой порядок. И по-другому в мировой истории никогда не бывает.

Венесуэла, Гренландия, в недалеком будущем страны Американского (еще совсем недавно Мексиканского) залива — тому убедительный пример. Это и есть новая интерпретация Трампом доктрины Монро «в терминах, которые могут заставить нервничать региональных партнеров».

Следует обратить внимание и на то, что слухи о роспуске и предстоящей кончине НАТО несколько преувеличены. И Соединенные Штаты при обострении военно-политической обстановки окажут «критическую» поддержку европейским государствам-участникам альянса.

По всей видимости, в первую очередь это будет касаться функционирования системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе, средств разведки, ядерного оружия, стратегической и авианосной авиации.

Особое внимание следует уделить в NDS-2026 «срочным действиям по мобилизации и обновлению американской оборонной промышленности, чтобы она была готова противостоять вызовам нашей эпохи так же эффективно, как это было в прошлом веке».

Применительно для Российской Федерации это означает масштабную общенациональную задачу, а именно — реиндустриализацию . То есть быстрейшее восстановление ранее во многом утраченного промышленного потенциала в целях обеспечения материально-технической базы для стремительного экономического роста.

И если решить эту жизненно важную для нашего государства задачу, утверждение о том, что «Москва не в том положении, чтобы претендовать на европейскую гегемонию», радикально пересмотрят в следующей редакции NDS. Оборонный потенциал нашей страны должен быть в самые кратчайшие сроки выведен на уровень, адекватный как существующим, так и потенциальным военным угрозам.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).