Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Культура

Волочкова ответила на сообщения о крупном долге за коммуналку

Балерина Волочкова опровергла слухи о долгах за квартиру
Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с РИА Новости опровергла слух о крупной задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Волочкова уверила, что у нее нет никаких долгов по коммунальным платежам. Артистка подчеркнула, что отсутствие задолженности подтвердили в приложении «Госуслуги».

По словам Волочковой, в ее московской квартире живет ее близкий человек, который исправно оплачивает коммунальные услуги.

24 января Telegram-канал Shot утверждал, что Волочковой грозит суд из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

По информации издания, танцовщица с августа якобы не оплачивает коммуналку за четырехкомнатную квартиру площадью 165 квадратных метров в историческом доме 1882 года постройки. Недвижимость в Петровском переулке в Москве артистка купила в 2001 году. Утверждалось, что артистка должна за ЖКУ 121 тысячу рублей.

В апреле 2025-го Волочкова продала квартиру за 165 миллионов рублей. Это случилось незадолго до свадьбы ее дочери Ариадны.

Волочкова назвала продажу жилья вынужденным шагом. По словам артистки, квартира «тянула из нее деньги» на поддержание и коммунальные услуги.

Ранее Любовь Успенская учинила скандал на борту самолета.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!