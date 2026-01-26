Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за нового бразильца

Петербургский «Зенит» в общей сложности заплатит €22 млн за бразильского полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, €4 млн будут бонусами. Данную сумму российская команда заплатит «Ред Булл Брагантино», а также 20 процентов получит «Палмейрас».

О том, что «Зенит» хочет купить бразильского полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона, сообщил известный журналист Пабло Оливейра в середине января на своей странице в социальной сети X. Согласно его информации, переговоры между сторонами находятся на финальной стадии. Для того, чтобы вести переговоры с российским клубом, игрок даже сменил агента. При этом Джон Джон уже попрощался с болельщиками «Ред Булл Брагантино» в социальных сетях.

Джон Джон выступает за бразильскую команду с 2024 года. За это время он сыграл в 74 встречах, в которых записал на свой счет 17 забитых мячей 14 результативных передач. В «Зените», как указывает информация, видят в футболисте замену бразильцу Жерсону, который был продан в бразильский «Крузейро» за €30 млн (€27 млн + €3 млн бонусами). Игрок покинул «Зенит» 11 января.

