Общество

На Бали россиянка пошла на поправку после того, как нейросеть назначила ей лекарство

Shot: туристка из РФ вылечилась от тифа на Бали с помощью ChatGPT
Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

32-летняя россиянка из Йошкар-Олы подхватила крысиный тиф на Бали и лечилась с помощью рекомендаций искусственного интеллекта. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, на виллу, где жила туристка по имени Надежда заползла крыса и стала жить в кухонных шкафчиках, выбегала по ночам.

Спустя несколько дней женщина стала жаловаться на низкую температуру, головную боль, одышку и болезненные ощущения после прикосновений. Местные медики не взяли у нее анализы и назначили лечение.

Позже самочувствие у Надежды ухудшилось. На этот раз у нее взяли анализы и назначили капельницы, но ситуация не улучшилась.

«Наде стало еще хуже: стали отниматься ноги, появилась боль в легких и кишечнике», – сообщается в публикации.

Женщина отправила результаты анализов в ChatGPT. Нейросеть диагностировала крысиный тиф и порекомендовала необходимые антибиотики. Спустя четыре дня путешественнице стало лучше.

Ранее женщина чудом осталась жива после неверного ответа ChatGPT о ядовитом растении.
 
