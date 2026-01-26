Размер шрифта
Общество

В России оценили перспективы создания вакцины от индийского вируса Нипах

Онищенко: вакцину от индийского вируса Нипах можно разработать
Виталий Белоусов/РИА Новости

Вакцина от индийского вируса Нипах может быть создана, однако пока ее разработка не ведется из-за ограниченного числа заболевших. Об этом сообщил ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Я уверен, [вакцину] можно будет сделать, и уже ее надо делать, ее пока не делали, поскольку случаев мало», — сказал Онищенко.

По его словам, вирус Нипах относится к числу возбудителей, способных вызывать как естественные, так и преднамеренные осложнения, приводя не к массовым, но к групповым случаям заболевания.

Академик отметил, что еще одной причиной промедления с разработкой вакцины является тот факт, что заболевания регистрируются в местах с ограниченными возможностями системы здравоохранения.

На днях в Индии зафиксировали распространение вируса Нипах. Заболели уже пять человек, около 100 находятся на карантине. Препаратов или вакцин для лечения заболевших на данный момент нет.

Вирус Нипах распространяется между животными и людьми, но может передаваться и от человека к человеку. В Индии люди заражаются от летучих мышей. У человека вирус может проявляться как бессимптомная инфекция и острые респираторные заболевания. Его симптомы включают лихорадку, головные боли, мышечные боли, рвоту и боль в горле, а в тяжелых случаях возможно воспаление головного мозга, ведущее к коме в течение двух суток.

Ранее эпидемиолог раскрыл вероятность распространения индийского вируса Нипах среди россиян.
 
