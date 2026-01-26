Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Культура

Канье Уэст извинился за антисемитские выпады

Рэпер Канье Уэст признал, что потерял связь с реальностью
Daniel Cole/Reuters

Американский рэпер Канье Уэст извинился за антисемитские выпады. Объявление он разместил в газете The Wall Street Journal, пишет Vanity Fair.

В извинении, озаглавленном «Тем, кому я причинил боль», музыкант рассказал об автомобильной аварии 2002 года, в результате которой у него была раздроблена челюсть.

«Двадцать пять лет назад я попал в автомобильную аварию, в результате которой у меня была сломана челюсть и повреждена правая лобная доля головного мозга. Тогда основное внимание уделялось видимым повреждениям — перелому, отеку и непосредственной физической травме. Более глубокая травма, та, что внутри моего черепа, осталась незамеченной», — написал Уэст.

В извинении Канье утверждает, что его якобы поврежденную лобную долю долго не обследовали должным образом и нашли повреждения только в 2023 году.

По его мнению, эта травма способствовала связана у него с биполярным расстройством.

«Я потерял связь с реальностью. Чем дольше я игнорировал проблему, тем хуже становилось. Я говорил и делал вещи, о которых глубоко сожалею. С некоторыми из тех, кого я люблю больше всего, я обращался хуже всего. Ты пережила страх, смятение, унижение и изнеможение, пытаясь достучаться кого-то, кто порой был неузнаваем. Оглядываясь назад, я понимаю, что отдалился от самого себя», — обратился он к людям, которых задел, и к своей экс-супруге Ким Кардашьян.

В последние годы Канье Уэст не раз появлялся в сети с восхвалениями нацистского лидера Адольфа Гитлера, демонстрацией нацистских символов и критикой Израиля, после чего становился объектов критики и отмены.

Ранее стало известно, что Канье Уэст не даст концерт в Москве.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!