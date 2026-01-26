Пожарные приехали на вызов, чтобы спасти кота, запершегося в машине хозяйки

MS News: в Малайзии пожарные спасли кота, запершегося в автомобиле на жаре

В Малайзии пожарные выехали на автозаправку, чтобы спасти рыжего кота, который случайно заперся внутри автомобиля своей хозяйки, пишет Mustshare News.

По словам хозяйки кошки по кличке Табби, она припарковала машину на заправке и ненадолго вышла, оставив ключи внутри. В это время ее рыжая кошка по кличке Табби наступила на кнопку центрального замка и заперла себя в салоне.

«Я разговаривала с подругой и вдруг услышала звук запирающейся двери. Тогда я поняла, что кот, скорее всего, нажал на кнопку » , — рассказала женщина.

Сначала девушка отнеслась к ситуации с юмором, однако вскоре начала переживать, заметив, что кошке становится жарко и она выглядит напуганной. Табби провела в запертой машине около 40 минут.

Не сумев самостоятельно открыть автомобиль, малайзийка вызвала спасателей. На место прибыли пожарная машина, служебный фургон и несколько пожарных в полном снаряжении, что удивило и саму хозяйку, и очевидцев.

«Я была в шоке, когда увидела, что они приехали с целым грузовиком» , — призналась женщина.

Пожарные вскрыли дверь автомобиля и благополучно освободили кошку. Хозяйка кошки поблагодарила пожарных за быструю реакцию и отметила, что Табби не пострадала. В то же время она призвала владельцев животных быть внимательнее и не оставлять ключи в машине, особенно если внутри находятся активные питомцы.

Ранее пожарные спасли домашнего тукана, застрявшего за посудомоечной машиной.