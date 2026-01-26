В Тыве во время ссоры мужчина поджег беременную супругу

Мужчине из Тывы избрали меру пресечения после нападения на беременную супругу. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Мугур-Аксы. По версии следствия, между подсудимым, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и его женой возник конфликт.

Во время ссоры фигурант облил оппонентку бензином и поджег.

«Потерпевшая доставлена в медицинское учреждение с термическими ожогами, ей оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, следователи ходатайствовали об аресте. В результате суд отправил фигуранта в СИЗО на два месяца.

До этого в Новгородской области 63-летний пенсионер поджег дом бывшей возлюбленной из ревности. После конфликта он облил жилье, где, помимо женщины находились дети, бензином, затем поджег. Выбраться из дома жители не смогли.

Ранее житель Новосибирска пытался отогреть свой автомобиль и случайно сжег его.