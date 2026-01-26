Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Тыве во время ссоры мужчина поджег беременную супругу

В Тыве мужчину арестовали за поджог беременной жены
Shutterstock

Мужчине из Тывы избрали меру пресечения после нападения на беременную супругу. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Мугур-Аксы. По версии следствия, между подсудимым, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и его женой возник конфликт.
Во время ссоры фигурант облил оппонентку бензином и поджег.

«Потерпевшая доставлена в медицинское учреждение с термическими ожогами, ей оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, следователи ходатайствовали об аресте. В результате суд отправил фигуранта в СИЗО на два месяца.

До этого в Новгородской области 63-летний пенсионер поджег дом бывшей возлюбленной из ревности. После конфликта он облил жилье, где, помимо женщины находились дети, бензином, затем поджег. Выбраться из дома жители не смогли.

Ранее житель Новосибирска пытался отогреть свой автомобиль и случайно сжег его.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!