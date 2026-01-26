«Видимо, у Рублева есть внутренний барьер»: почему россиянин проиграл на Australian Open

У Андрея Рублева могут быть сложности с игрой против Франсиско Серундоло, и потому он потерпел поражение. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила экс третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова.

«Марат Сафин сказал с трибуны Андрею Рублеву: «Ты слишком сильно его уважаешь». Видимо, есть внутренний барьер у Андрея, и ему может быть, действительно, непросто играть с аргентинцем. Но Серундоло вышел в таком великолепном настрое и уверенности, все четко делал. Вроде он и невысокого роста, но у него мощная подача, мощная задняя линия. Он отыграл прекрасно, чисто.

Этой чистоты как раз не хватило Андрею. Невынужденные ошибки, низкий показатель первой подачи. И все-таки, наверное, очень хорошо знает аргентинец Андрея, поэтому нужна непредсказуемость. Несколько раз у него очень хорошо проходили резкие переводы по линии, получалось выйти, доиграть с лёта. Нужно, вероятно, этим играть, переигрывать Серундоло. И нужно уметь внутренне отключать на время игры свое отношение к сопернику. Должно быть неважно, кто на той стороне. Просто делать свое дело и стремиться к хорошему финишному результату», — считает Петрова.

Рублев вылетел в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Он проиграл Серундоло в трех сетах со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 3:6.

Ранее определились все четвертьфиналисты Australian Open в мужском одиночном разряде.