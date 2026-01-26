Король Малайзии оставил автограф в книге посетителей Эрмитажа

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим оставил автограф в книге посетителей Эрмитажа. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе экскурсии по Эрмитажу султана Ибрагима привели в библиотеку Николая II, где на столе лежала открытая книга посетителей музея.

«Я хотел бы попросить Ваше Величество оставить ваш автограф в книге посетителей», - сказал гендиректор музея Михаил Пиотровский.

Экскурсию для малазийского монарха проводил также президент России Владимир Путин. Российский лидер показал гостю залы и апартаменты Зимнего дворца — бывшей официальной резиденции российских императоров.

В ходе экскурсии Путин и султан Ибрагим осмотрели один из самых известных экспонатов — часы «Павлин» работы английского мастера Джеймса Кокса конца XVIII века, которые были собраны и приведены в действие русским механиком Иваном Кулибиным. Это единственный в мире крупный автомат того периода, сохранившийся в оригинальном и рабочем состоянии.

Ранее Путин и король Малайзии пообщались за рабочим завтраком в Зимнем дворце.