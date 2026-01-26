В Москве вынесли приговор обвиняемому в подготовке теракта ко Дню Победы

Суд приговорил жителя Москвы Андрея Бызова к 18 годам лишения свободы по обвинению в подготовке теракта ко Дню Победы. Об этом сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.

«Суд приговорил Бызова к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Бызов разделяет праворадикальные националистические взгляды и вступил в запрещенную в России террористическую организацию, воюющую против российских войск на стороне Украины. В 2024–2025 годах он публиковал в соцсетях материалы, оправдывающие террористическую деятельность.

Позже москвич, как утверждается, связался с представителем этой организации и согласился за вознаграждение в $5 тыс. в криптовалюте устроить теракт 9 мая 2025 года рядом с военным объектом в Московской области. По заданию кураторов, отметили в СК, он должен был забрать взрывное устройство из тайника, установить его и привести в действие дистанционно.

Ранее появились подробности о мужчине, готовившем теракт в Калининграде в День Победы.