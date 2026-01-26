Размер шрифта
Мировой рекорд российского пловца признали официально

Мировой юниорский рекорд российского пловца Вековищева признали официально
Нафис Сиразетдинов/РИА Новости

Международная федерация водных видов спорта ратифицировала юниорское достижение, которое установил Григорий Вековищев. Об этом сообщает пресс‑служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) на официальном сайте.

Вековищев 9 ноября 2024 года на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани установил рекорд на дистанции 400 м вольным стилем, показав время 3:36,57. Предыдущий рекорд принадлежал южноафриканцу Мэттью Сэйтсу. В 2021 году в этой дисциплине он показал время 3:37,92.

В ноябре 2025 года стало известно, что российские спортсмены в водных видах спорта смогут выступать на чемпионатах Европы с 2026 года. Новые правила допуска нейтральных спортсменов теперь распространяются на все континентальные соревнование, а не только на соревнования под эгидой World Aquatics и квалификации к чемпионатам мира и Олимпийским играм. Также допущены спортсмены в командных видах спорта.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал самого влиятельного спортсмена России.
 
