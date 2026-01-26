Мировой рекорд российского пловца признали официально

Международная федерация водных видов спорта ратифицировала юниорское достижение, которое установил Григорий Вековищев. Об этом сообщает пресс‑служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) на официальном сайте.

Вековищев 9 ноября 2024 года на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани установил рекорд на дистанции 400 м вольным стилем, показав время 3:36,57. Предыдущий рекорд принадлежал южноафриканцу Мэттью Сэйтсу. В 2021 году в этой дисциплине он показал время 3:37,92.

В ноябре 2025 года стало известно, что российские спортсмены в водных видах спорта смогут выступать на чемпионатах Европы с 2026 года. Новые правила допуска нейтральных спортсменов теперь распространяются на все континентальные соревнование, а не только на соревнования под эгидой World Aquatics и квалификации к чемпионатам мира и Олимпийским играм. Также допущены спортсмены в командных видах спорта.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

