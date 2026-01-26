Размер шрифта
Экс-нардеп раскрыл степень влияния Британии на Зеленского

Экс-нардеп Килинкаров: Зеленский не примет решений в переговорах без Британии
Украинский лидер Владимир Зеленский не примет серьезных решений в трехстороннем переговорном процессе с Россией и США без консультаций с Британией. Об этом заявил бывший нардеп Спиридон Килинкаров в беседе с News.ru.

Он заявил, что президент Украины не самостоятелен в принятии решений и «просто тянет время». Ему необходима как минимум позиция Британии, «потому что он на сегодняшний день фактически полностью зависим от британцев», указал экс-нардеп.

«Его цель — затянуть этот переговорный процесс, не принимать никаких быстрых решений без консультации с британской стороны», — сказал Килинкаров.

По его словам, основная цель Зеленского в переговорах – добиться энергетического перемирия в любом виде. Кроме того, он допустил, что решение по выводу ВСУ с Донбасса «теоретически, вполне может быть принято».

Продолжение трехсторонних контактов России, США и Украины по урегулированию российско-украинского конфликта запланировано на следующую неделю, сообщили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на нынешней стадии переговоров «дружелюбие вряд ли возможно». Он подчеркнул, что Москва не будет публично обсуждать темы переговоров, но рассказал о том, что для России имеет принципиальное значение.

Ранее посол Украины задался вопросом, на какие уступки готова пойти Россия.
 
