Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Дагестане арестовали бывшего главу территориального управления Росимущества

В Дагестане на два месяца арестовали экс-руководителя Росимущества
Shutterstock/FOTODOM

В Дагестане на два месяца арестовали экс-главу управления Росимущества в республике, задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СК) России по Республике Дагестан.

По информации пресс-службы судов региона, на которую ссылается РИА Новости, в Советский районный суд Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении бывшего руководителя территориального управления Росимущества в Республике Дагестан, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу до 24 марта.

Как уточнили в правоохранительных органах, речь идет об Умахане Абакарове.

Согласно материалам дела, в 2021 году подозреваемый незаконно издал распоряжение о передаче земельного участка с видом разрешенного использования «под нефтяную скважину» в аренду местному жителю без проведения торгов. Впоследствии участок был переоформлен на другого арендатора, при этом ни один из них не имел лицензии на пользование недрами. В январе 2024 года земля была выкуплена на основании ранее вынесенного незаконного распоряжения. По версии следствия, действия должностного лица причинили ущерб в размере 16,5 млн рублей.

Ранее в Красноярском крае арестовали бывшего министра по делу о взятке.
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!