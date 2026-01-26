В Дагестане арестовали бывшего главу территориального управления Росимущества

В Дагестане на два месяца арестовали экс-руководителя Росимущества

В Дагестане на два месяца арестовали экс-главу управления Росимущества в республике, задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СК) России по Республике Дагестан.

По информации пресс-службы судов региона, на которую ссылается РИА Новости, в Советский районный суд Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении бывшего руководителя территориального управления Росимущества в Республике Дагестан, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу до 24 марта.

Как уточнили в правоохранительных органах, речь идет об Умахане Абакарове.

Согласно материалам дела, в 2021 году подозреваемый незаконно издал распоряжение о передаче земельного участка с видом разрешенного использования «под нефтяную скважину» в аренду местному жителю без проведения торгов. Впоследствии участок был переоформлен на другого арендатора, при этом ни один из них не имел лицензии на пользование недрами. В январе 2024 года земля была выкуплена на основании ранее вынесенного незаконного распоряжения. По версии следствия, действия должностного лица причинили ущерб в размере 16,5 млн рублей.

Ранее в Красноярском крае арестовали бывшего министра по делу о взятке.