Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Американист высказался о протестах в Миннеаполисе

Эксперт Дудаков: протесты в Миннеаполисе усиливают позиции Демпартии на выборах в Конгресс
Tim Evans/Reuters

В случае, если демократы и протестующие в Миннеаполисе, штат Миннесота, одержат победу, это обернется провалом миграционной политики президента США Дональда Трампа. При этом демократическая партия укрепит свои позиции в Конгрессе. Такие мнение в разговоре с газетой «Взгляд» выразил американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, большая часть граждан США негативно относятся к активности миграционной и таможенной полиции (ICE). При этом практически 50% выступают за ликвидацию данного агентства.

Американист отметил, что демократы пытаются воспользоваться всеобщим недовольством. По его словам, сейчас повторяется ситуация с протестами BLM (Black Lives Matter), произошедшими в 2020 году. Специалист придерживается мнения, что ситуация в Миннеаполисе станет «лакмусовой бумажкой того, что будет дальше ждать миграционные планы главы Белого дома».

«Если демократы и протестующие возьмут верх, то это обернется полным провалом всей миграционной политики нынешней администрации. Более того, Демпартия усилит свои позиции на выборах в Конгресс», — заявил Дудаков.

Он также добавил, что как полиция, так и национальная гвардия в штате оказывают помощь протестующим людям, а не федеральным агентам. По прогнозу американиста, ситуация только продолжит усугубляться.

Накануне в Миннеаполисе, штат Миннесота, началась новая волна протестов, поводом которой стал выстрел офицера пограничного патруля в мигранта из Венесуэлы, приблизившегося к правоохранителям, вооруженный пистолетом. В МВБ заявили, что офицер открыл огонь в целях самообороны.

Ранее мэр Миннеаполиса потребовал от ICE «убираться к черту».
 
Теперь вы знаете
Тотальный контроль: когда работодатель имеет право следить за вами через гаджеты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!