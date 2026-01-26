Американист высказался о протестах в Миннеаполисе

Эксперт Дудаков: протесты в Миннеаполисе усиливают позиции Демпартии на выборах в Конгресс

В случае, если демократы и протестующие в Миннеаполисе, штат Миннесота, одержат победу, это обернется провалом миграционной политики президента США Дональда Трампа. При этом демократическая партия укрепит свои позиции в Конгрессе. Такие мнение в разговоре с газетой «Взгляд» выразил американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, большая часть граждан США негативно относятся к активности миграционной и таможенной полиции (ICE). При этом практически 50% выступают за ликвидацию данного агентства.

Американист отметил, что демократы пытаются воспользоваться всеобщим недовольством. По его словам, сейчас повторяется ситуация с протестами BLM (Black Lives Matter), произошедшими в 2020 году. Специалист придерживается мнения, что ситуация в Миннеаполисе станет «лакмусовой бумажкой того, что будет дальше ждать миграционные планы главы Белого дома».

«Если демократы и протестующие возьмут верх, то это обернется полным провалом всей миграционной политики нынешней администрации. Более того, Демпартия усилит свои позиции на выборах в Конгресс», — заявил Дудаков.

Он также добавил, что как полиция, так и национальная гвардия в штате оказывают помощь протестующим людям, а не федеральным агентам. По прогнозу американиста, ситуация только продолжит усугубляться.

Накануне в Миннеаполисе, штат Миннесота, началась новая волна протестов, поводом которой стал выстрел офицера пограничного патруля в мигранта из Венесуэлы, приблизившегося к правоохранителям, вооруженный пистолетом. В МВБ заявили, что офицер открыл огонь в целях самообороны.

Ранее мэр Миннеаполиса потребовал от ICE «убираться к черту».