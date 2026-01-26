«Больше не прикован к постели»: Шумахер может передвигаться по дому спустя 12 лет

Британский журналист Джонатан Макэвой раскрыл новые подробности о состоянии Михаэля Шумахера: якобы великий гонщик не прикован к постели и передвигается на инвалидном кресле. В беседе с «Газетой.Ru» бывший менеджер гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко усомнилась в достоверности этой информации.

«Нельзя быть уверенным, что он все понимает»

Новые подробности о состоянии здоровья Михаэля Шумахера не являются сенсационными, однако привлекли внимание поклонников автоспорта по всему миру. Журналист издания Daily Mail Джонатан Макэвой побывал на Мальорке, где находится особняк Красного Барона, и рассказал, что ему удалось узнать. Начал он со встречи с охранником.

«Он работает на Михаэля Шумахера, который огражден от всего мира, сидя в поместье стоимостью 30 млн фунтов. Слово «сидя» употреблено неслучайно. Пообщавшись с несколькими хорошо информированными источниками, мы узнали, что легенда «Формулы-1», который получил травму головы, изменившую его жизнь, на горнолыжном курорте в Мерибеле более 12 лет назад, не прикован к постели.

Увы, это, пожалуй, единственная хорошая новость, которую мы смогли узнать в ходе расследования. 57-летний спортсмен не может ходить. Вместо этого его перевозят по дому на инвалидной коляске сиделки и врачи, которые круглосуточно дежурят возле него — и это обходится семье в десятки тысяч фунтов в неделю», — написал Макэвой.

Несмотря на это, добавляет журналист, фактическое состояние Шумахера может быть куда хуже.

«По слухам, он страдает от синдрома запертого человека, также известного как псевдокома, — это неврологическое состояние, при котором человек может быть полностью в сознании, но не способен реагировать каким-либо образом, кроме как моргать.

К сожалению, несколько источников сообщили мне, что даже этот печальный вердикт неточен. «Нельзя быть уверенным, что он все понимает, потому что он никому не может сказать», — заявил мне один из близких к его семье людей».

Макэвой также обратился за комментариями к давнему пресс-секретарю семьи Шумахер Сабине Кем, но она отказалась общаться.

С чего все началось

В декабре 2013 года на горнолыжном курорте во французском Мерибеле Михаэль получил черепно-мозговую травму. По сообщениям очевидцев, он упал и ударился головой о камень. Через восемь минут после происшествия прибыл медицинский вертолет, доставивший Красного Барона в госпиталь Мутье, а затем он был переправлен в Гренобль.

Как сообщалось первоначально, гонщик находился в тяжелом состоянии, однако впоследствии появилась информация, что он отделался легким испугом. Исполнительный директор горнолыжного курорта Кристоф Жернион-Лекомт заявил, что Шумахер был в шлеме. По его словам, пострадавший находился в состоянии шока и мог получить легкое сотрясение мозга, однако иной опасности не было.

Но позже великий гонщик впал в кому — причиной стало кровоизлияние в мозг. Врачи провели срочную операцию, после которой он находился в критическом состоянии. Менеджмент Красного Барона с трудом отбивался от многочисленных расспросов о его самочувствии и выпустил официальное заявление.

«Михаэль был доставлен в госпиталь и получил квалифицированную медицинскую помощь. Мы просим с пониманием отнестись к тому, что мы не можем предоставлять информацию о его здоровье непрерывно. Михаэль был в шлеме, никто больше не был вовлечен в инцидент», — заявляла Сабина Кем.

Затем состоялся брифинг для прессы, где врачи рассказали подробности о состоянии здоровья Шуми. Один из профессоров, выступавших перед журналистами, сказал следующее: «Когда его доставили, то была серьезная травма мозга, он был в коме. Он остается в критическом состоянии. После первого обследования он был незамедлительно прооперирован. Сейчас мы не можем высказывать мысли насчет будущего Михаэля Шумахера. Он в искусственной коме. Его ситуация считается критической. Его оперировали лишь один раз. Мы не можем говорить о последствиях, просто работаем от часа к часу».

«Не верится, что семья распространяет информацию»

В последующие годы достоверных новостей о немецком гонщике практически не поступало. В прессе циркулировали слухи и домыслы: сообщалось, в частности, что он посетил свадьбу своей дочери Джины-Марии, при этом гостям категорически запретили снимать его на фото и видео. Семья Михаэля по-прежнему сохраняет режим строжайшей секретности. Немудрено, что когда несколько неизвестных попытались тайком сделать фотографии Шумахера, а затем продать их в даркнете, злоумышленников вычислили, задержали и посадили в тюрьму. Экс-менеджер автогонщика Виталия Петрова и бывший коммерческий директор команды «Катерхэм» Оксана Косаченко в интервью «Газете.Ru» усомнилась, что семья причастна к распространению информации, которая была опубликована в Daily Mail.

«Он стал легендой еще в то время, когда выступал. Те трагические события, которые произошли 12 с небольшим лет назад, привлекли к нему внимание не только тех, кто интересуется автомобильным спортом, но и простых людей. Очень многие из тех, кто никогда не смотрел гонки «Формулы-1», знают, что произошло с Михаэлем Шумахером.

Стал ли он иконой? Наверное, такое слово я бы не применяла: скорее, для профессионалов икона — это Айртон Сенна. Давайте подождем, узнаем, что происходит с Михаэлем на самом деле — а рано или поздно мы должны или получить подтверждение тому, что было опубликовано, или опровержение. Очень часто, когда вокруг какого-то известного человека существует такой флер секретности, новости рождаются из воздуха. Мы понимаем и уважаем позицию секретности, которую заняла семья. Поэтому сам факт появления в СМИ этой информации требует достоверного подтверждения.

Если сама семья решила обнародовать этот факт, чтобы подогреть интерес к ситуации или по какой-то иной причине, это было бы очень странно. Не верится, что [жена Шумахера] Коринна, другие члены семьи или близкие эту информацию распространяют. Там такая завеса секретности и конфиденциальности, что это очень маловероятно.

Может ли кто-то из современных гонщиков стать столь же значимым? Наверное, нет никого, кто мог бы за карьеру сделать то, что сделал Михаэль. Согласитесь, он не просто семикратный чемпион, а человек, который вернул жизнь одной из легендарных команд. Возвращение «Феррари» и победная история — это и его заслуга, не только Жана Тодта. Шумахер сделал очень многое для этого. Он был гонщиком, но управлял, по сути, и инженерами, участвовал в разработках — во всем.

Поэтому он легенда автоспорта. Как человек, который показал, что гонщик может быть разносторонним. При этом он ведь не человек из богатой семьи, за которым стоит богатый папа — это обычный парень, который много работал, добился очень многого сам во всех смыслах: и как спортсмен, и как, по сути, управленец команды. И сколько времени он был таким примером для подражания. А слово «икона» оставим для тех, кто уже не с нами», — заключила Косаченко.