В США признали невозможность отказаться от российских двигателей для ракет

В разработке альянсом United Launch Alliance (ULA) новой ракеты Vulcan имеются технические сложности, из-за чего к 2022 году, вероятно, США не смогут отказаться от российского двигателя РД-180, как этого требует Конгресс. Это следует из отчета Счетной палаты правительства США.

Отмечается, что компания Blue Origin, которая занимается разработкой двигателя BE-4, пока не преодолела технические сложности, поэтому в 2021 году Vulcan не пройдет сертификацию. Из-за этого Пентагон, вероятно, будет вынужден продолжать использование ракеты Atlas 5.

Ранее сообщалось, что российский многоразовый ракетный двигатель, который создается для новой ракеты-носителя «Амур-СПГ и будет работать на метане, сможет летать в космос до 50 раз.

В мае прошлого года госкорпорация заключила контракт с КБ химавтоматики на сумму 6,3 млрд рублей на создание к концу 2025 года двигателя РД-0169.