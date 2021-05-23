Частная космическая компания провела тестовый запуск корабля с людьми на борту

Частная космическая компания Virgin Galactic, которая принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, провела тестовый запуск корабля VSS Unity с людьми на борту, достигнув орбиты, сообщает Forbes.

Unity был запущен в космос с самолета-носителя VMS Eve, который стартовал с космодрома «Америка», расположенном в американском штате Нью-Мексико. Кораблем Unity управляли пилоты Си Джей Стеркоу и Дейв Маккей.

Полет стал испытанием как систем корабля, так и площадкой для проведения экспериментов для программы американского агентства NASA Flight Opportunities.

Virgin Galactiс ранее сообщил, что космический корабль успешно отделился от VMS Eve в 17:35 мск, поднялся на запланированную высоту и затем начал постепенно снижаться. В 18:43 космический корабль успешно приземлился.