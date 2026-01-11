Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Карелии 5 детей пострадали в аварии на трассе «Кола»

В Карелии 9 человек попали в больницу после ДТП
Госкомитет Карелии по безопасности

В Карелии произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает госкомитет по безопасности региона.

Инцидент произошел на 261-м километре дороги «Кола». Во время столкновения двух машин пострадали девять человек, среди них пятеро детей. Информация об их состоянии и травмах не уточняется.

«Пострадавшие были доставлены в Олонецкую ЦРБ и в ЦРБ г. Лодейное Поле», – сообщается в публикации.

На кадрах с места можно заметить, что автомобиль одного из участников аварии получил серьезные повреждения, от удара автомобиль смяло.

Подробности аварии не уточняются.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре региона. Специалисты ведомства контролируют установление всех обстоятельств произошедшего. После проведения надзорных мероприятий прокуроры примут меры реагирования.

До этого крупная авария на трассе «Кола» произошла в декабре прошлого года. В ДТП пострадали три человека. Автомобили также получили повреждения, одному из них смяло капот. Всех пострадавших направили в Шлиссельбургскую ЦРБ.

Ранее автобус с гандболистами сборной Кипра попал в ДТП в Эстонии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27593185_rnd_9",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+