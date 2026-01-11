В Карелии 5 детей пострадали в аварии на трассе «Кола»

В Карелии 9 человек попали в больницу после ДТП

В Карелии произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает госкомитет по безопасности региона.

Инцидент произошел на 261-м километре дороги «Кола». Во время столкновения двух машин пострадали девять человек, среди них пятеро детей. Информация об их состоянии и травмах не уточняется.

«Пострадавшие были доставлены в Олонецкую ЦРБ и в ЦРБ г. Лодейное Поле», – сообщается в публикации.

На кадрах с места можно заметить, что автомобиль одного из участников аварии получил серьезные повреждения, от удара автомобиль смяло.

Подробности аварии не уточняются.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре региона. Специалисты ведомства контролируют установление всех обстоятельств произошедшего. После проведения надзорных мероприятий прокуроры примут меры реагирования.

До этого крупная авария на трассе «Кола» произошла в декабре прошлого года. В ДТП пострадали три человека. Автомобили также получили повреждения, одному из них смяло капот. Всех пострадавших направили в Шлиссельбургскую ЦРБ.

Ранее автобус с гандболистами сборной Кипра попал в ДТП в Эстонии.