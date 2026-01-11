Размер шрифта
На участке федеральной трассы в Башкирии ограничили движение

Минтранс Башкирии: на участке трассы М-5 «Урал» ограничили движение из-за метели
На участке федеральной трассы М-5 «Урал» введено ограничение для движения автотранспорта из-за метели и обильного снегопада. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтранс региона.

Отмечается, что ограничение также действует в соседней Челябинской области.

«Ограничено движение для грузовых и пассажирских транспортных средств на трассе М-5 «Урал» в Башкортостане и Челябинской области на участке от Уфы до Чебаркульского района Челябинской области. Это связано с неблагоприятными погодными условиями: метель, обильный снегопад, образование зимней скользкости, снежный накат», — говорится в сообщении.

11 января движение в направлении грузино-российской границы в районе Гудаури–Коби через Крестовый перевал было закрыто для всех видов транспорта с из-за опасности схода лавин. Пограничный пункт «Верхний Ларс» заблокировал въезд и выезд.

В начале января перевал через Верхний Ларс и Крестовый перевал также закрывали для всех видов транспорта из-за снежного коллапса.

Ранее водителей предупредили о сложных погодных условиях на 5 федеральных дорогах.

