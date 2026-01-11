Анфиса Чехова заявила, что Монро и Белуччи не сексуальны: «Визуальный обман»

Телеведущая Анфиса Чехова на подкасте «Скажи как есть» отказалась считать Мэрилин Монро и Монику Белуччи секс-символами.

«Очень много актрис, которые воспринимаются как секс-символы, на самом деле таковыми не являются. Шэрон Стоун, Деми Мур. Это всегда некий визуальный обман. У человека просто такие позиции в его гороскопе, в генетике, что они кажутся сексуальными, желанными, но за этим может ничего стоять совершенно», — заявила звезда.

Чехова также предположила, что Монро и Белуччи не проявляются активно в интимной жизни. Более того, телеведущая считает секс в их жизни редким явлением,

«На самом деле ни одна из них не является истинно сексуальной. Мэрилин Монро была фригидной, у Моники Беллуччи тоже масса падений по части секса, он отнимает у нее энергию, и она предпочитает им реже заниматься», — высказалась она.

Чехова сделала такие выводы на основе гороскопов. Телеведущая заверила, что любая «серая мышка» может дать фору в постели, однако из-за внешнего облика это кажется нереальным.

