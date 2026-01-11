Александру Емельяненко требуется $1 млн на лечение

Боец Емельяненко заявил, что ему требуется $1 млн на лечение

Популярный российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «The КастаПодкаст» рассказал, что обратился к врачу по совету Романа Ротенберга.

Специалист заключил, что у Емельяненко перелом позвоночника, из-за которого у него произошло смещение на спинной нерв.

«Доктор прописал мне уколы. Сумасшедше дорогие уколы. Пять уколов стоят $250 тыс. Короче, курс — $1 млн. Заказывать нужно в Корее. Сейчас буду думать, как вылечить спину, привести себя в порядок. Это [уколы] единственный вариант», — поделился он.

В 2025 году спортсмен перенес операцию на позвоночнике из-за грыжи.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе спортсмена 41 бой в ММА, в которых он одержал 30 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

Последний раз Александр Емельяненко выходил в октагон в декабре прошлого года, когда победил Алексея Гончарова нокаутом в первом раунде.

Ранее Емельяненко, перенесший операцию, анонсировал возвращение в октагон.