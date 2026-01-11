Размер шрифта
Боец-насильник ВСУ хвастался «подвигами» перед сослуживцами

РИА: украинский боец-насильник хвастался сослуживцам своими подвигами
Dmitriy Melnikov/Shutterstock/FOTODOM

Плененный украинский боевик Валерий Соколенко, в 2017 году насиловавший и убивавший жителей Донбасса, бравировал своими преступлениями, рассказывая о них с высокомерием и хвастовством. Об этом рассказал на видео, опубликованном послом МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником, его сослуживец Сергей Гусар, также попавший в плен к российским бойцам.

«Он пришел (в бригаду — прим.ред.) на неделю позже меня. <...> и в одной из бесед на позиции он хвастался <…> с высокомерием это все рассказывал, как в 2017 году он участвовал в АТО (так называемой антитеррористической операции), и селе Водяное изнасиловали с товарищем они девушку. И после этого еще убили четверых мирных жителей», — рассказал на украинский военный.

По словам Гусара, боевики убили двух женщин и двух пожилых мужчин.

«Все четверо гражданские. Мы видели, что перед нами гражданские, но все равно стреляли в них», — сказал он.

Помимо этого, Гусар рассказал, что Соколенко занимался мародерством, разграбляя погреба местных жителей.

Накануне Мирошник заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по населению своей страны. В частности, атакам подвергается город Красноармейск в Донецкой народной республике (ДНР). При этом в ВСУ говорят, что в этом населенном пункте не осталось мирных жителей, хотя российские военнослужащие все еще продолжают их эвакуацию, подчеркнул посол.

Ранее военные ВСУ прострелили ногу мирному жителю, чтобы угнать автобус.

