Во Владивостоке объявили свободное посещение школ 12 января

Свободное посещение школ ввели 12 января во Владивостоке из-за непогоды
Свободное посещение школ объявили 12 января во Владивостоке в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщил Telegram-канал «Zvezdanews | «Звезда».

В материале подчеркивается, что 10 января в Приморском крае выпала месячная норма осадков. При этом снегопад до сих пор продолжается, в ночь на 11 января сотрудники профильных служб вывезли из Владивостока более 1,5 тыс. кубометров снега.

«На расчистку тротуаров, лестниц и переходов вышли более 200 человек», — отметили журналисты.

10 января снегопад и штормовой ветер обрушились на Приморский край впервые с начала 2026 года. Как написал Telegram-канал Mash, скорость порывов ветра в административном центре региона достигла 25,5 м/с. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в микрорайоне Эгершельд.

Более того, непогода повлияла на работу аэропорта во Владивостоке. В воздушной гавани задержали или отменили как минимум пять рейсов. В публикации подчеркивалось, что к ночи в Приморском крае должно было выпасть до 19 мм снега, в некоторых местах — 20 мм.

Ранее в подмосковном городе за сутки выпало около 40% месячной нормы осадков.

