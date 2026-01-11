Размер шрифта
Настя Каменских попала в больницу в Барселоне после голодовки

Певицу Настю Каменских госпитализировали в Барселоне из-за голодовки
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Украинская певица Настя Каменских сообщила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не смогла справиться с последствиями голодовки. Ее увезли на скорой в больницу Барселоны.

«На пятый день без еды я попала в скорую... Доктор посоветовал мне сойти с дистанции, чтобы были силы справиться с текущим состоянием. В итоге у меня получилось почти четыре с половиной дня практики. Конечно, я расстроилась, что не довела дело до конца», — поделилась звезда.

Каменских объяснила, что решила на время отказаться от еды, чтобы сбросить вес. Она решила избавить себя от «лишнего не только в теле, но и в сознании».

Теперь артистка вынуждена питаться постным супом и персиковым соком, чтобы постепенно войти в режим после голодовки. Каменских назвала и другие причины, по которым здоровье ухудшилось.

«Еще в конце прошлого года я сильно перенервничала, и это привело к паническим атакам, аритмии и к другим последствиям, которые я сейчас выясняю. И сегодня это меня догнало», — заявила она.

Сейчас Настя Каменских вместе с супругом Алексеем Потапенко (Потап) проживают в Испании. Дуэт выступает за границей.

Ранее на Украине запретили показ фильма с Никитой Джигурдой.

