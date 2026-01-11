Размер шрифта
Ученые сообщили о второй магнитной буре января

ИКИ РАН сообщил о неожиданно сильной геомагнитной буре
В ночь на воскресенье, 11 января, на Земле произошла вторая за январь магнитная буря, которая сопровождалась необычайно яркими полярными сияниями. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным ученых, пик активности пришелся на период с 01:00 до 03:00 по московскому времени. Интенсивность сияний достигала максимального значения — 10 баллов по специальной шкале. Нижняя граница свечения местами опускалась до широт около 50 градусов, что является редким явлением.

Однако наблюдать это природное явление смогли не все. Специалисты пояснили, что в большинстве регионов европейской части России и на северо-востоке страны установилась облачная погода из-за зоны пониженного давления. Более благоприятные условия сложились в Кемеровской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, отдельных районах Мурманской области, а также в странах Скандинавии, Польше и Германии.

Как уточнили эксперты, магнитная буря стала реакцией Земли на приход облака плазмы, выброшенного в результате одной из недавних солнечных вспышек. При этом прогнозы предполагали гораздо более слабое возмущение, которое должно было начаться лишь днем. Неожиданными оказались как ранний приход плазмы, так и высокая яркость северных сияний.

В настоящее время, по данным орбитальных наблюдений, Земля все еще находится внутри плазменного облака. Ученые не исключают повторных геомагнитных возмущений.

Ранее эксперт рассказал, сколько раз россияне увидят затмение в 2026 году.

