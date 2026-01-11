В Германии заявили, что международное право применимо ко всем, включая США

Принципы международного права применимы ко всем, включая Соединенные Штаты. Об этом заявил министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбейл на фоне угроз американского президента Дональда Трампа захватить Гренландию, передает Reuters.

«Решение о будущем Гренландии зависит исключительно от Дании и Гренландии. Территориальный суверенитет и целостность должны уважаться», — сказал вице-канцлер ФРГ перед отъездом в Вашингтон на встречу министров финансов стран «Большой семерки».

Он добавил, что союзникам НАТО нужно повышать безопасность в Арктике вместе, а не противостоять друг другу.

8 января Трамп в интервью The New York Times заявил, что в качестве ограничений своих полномочий ориентируется только на собственную мораль, а не на международное право. По словам президента, ему «не нужно международное право», так как он «не стремится причинить людям вред».

Политик добавил, что его может остановить только «собственный разум».

Ранее глава МИД Франции заявил, что Европа имеет право сказать «нет» США.