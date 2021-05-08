Роскосмос рассказал о траектории полета ступени китайской ракеты на Землю

Вторая ступень ракеты-носителя CZ-5B, которая вывела на орбиту модуль китайской станции, может войти в атмосферу Земли в районе Тиморского моря южнее Индонезии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

По расчетам корпорации, объект может войти в атмосферу после 02.30 мск 9 мая южнее Индонезии в районе Тиморского моря.

В Роскосмосе отметили, что в настоящее время объект устойчиво теряет высоту орбиты. За прошедшие сутки наблюдения ступени ракеты-носителя CZ-5B ее апогей уменьшился с 267 до 218 км, а перигей — с 156 до 146 км.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале уточнил, что на данный момент зафиксировано самое большое торможение ступени, которое превышает динамику предыдущих дней.

Ранее была опубликована фотография китайской тяжелой ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5»), вышедшей из-под контроля после запуска.