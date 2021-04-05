Турция планирует подписать соглашение с РФ по сотрудничеству в космосе

Власти Турции в ближайшее время планируют подписать с Россией соглашение о сотрудничестве в космосе. Об этом заявил глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым, передает ТАСС.

«Учитывая, что мы уже работаем над общими условиями сотрудничества с разными странами, в том числе с Россией, мы планируем подписать [соглашения] в ближайшее время», — сказал Йылдырым.

По его словам, для освоения космоса требуется международное сотрудничество.

«Что касается России, то у нас большие возможности во многих сферах космической деятельности», — отметила глава турецкого агентства.

Он выразил мнение, что Турция будет двигаться вперед намного быстрее, если сможет построить прочные партнерские отношения с Россией, основанные на принципе взаимовыгодного сотрудничества.

В феврале президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в ближайшие годы республика намерена громко заявить о себе как о крупном игроке на рынке космических услуг и в ракетостроении. Глава государства сообщал, что в планах правительства отправка турецких космонавтов при международном участии на орбиту Земли в рамках 10-летней космической программы.