Космонавт заделывает герметиком места утечки воздуха на МКС

Российский космонавт Сергей Рыжиков на борту Международной космической станции (МКС) нанес слой герметика в месте утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Это следует из переговоров, транслируемых NASA.

«Надо срочно наносить еще один слой герметика», — сообщил Рыжикову специалист подмосковного ЦУП.

Из переговоров следует, что космонавт проводит работы по герметизации в районе трубопровода и сварных швов в промежуточной камере указанного модуля.

Ранее сообщалось, что утечка воздуха в корпусе российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС) могла произойти из-за воздействия кораблей США и Европы